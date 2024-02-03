Мария Ласицкене вышла на старт «Русской зимы» в сарафане и кокошнике

Олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене вышла на старт соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима» в сарафане и кокошнике.

Отметим, что Ласицкене — не единственная, кто удивил болельщиков национальными костюмами, в подобных образах выходили все спортсмены. По всей видимости, это задумка организаторов.

Международные соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима» проводятся уже в 33-й раз. Стартовавший турнир проводит Департамент спорта Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отметим, что в этом году победители «Русской зимы» получат по 200 тысяч рублей, серебряные призёры будут вознаграждены суммами по 120 тысяч рублей, бронзовые призёры заработают 80 тысяч рублей.