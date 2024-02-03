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Манаков и Погребняк стали победителями «Русской зимы» в беге на 60 м с барьерами

В субботу, 3 февраля, в Москве проходит 33-й по счёту легкоатлетический турнир «Русская зима».

Состоялись финальные забеги на дистанции 60 м с барьерами у мужчин и женщин. У мужчин победителем стал Семён Манаков, представляющий Республику Татарстан. У женщин победу одержала Виктория Погребняк, представляющая Томскую область и Алтайский край.

«Русская зима», бег на 60 м с/б, финал. Мужчины

1. Семён Манаков (Республика Татарстан) – 7,84 секунды.

2. Анатолий Киселёв (Нижегородская область) +0,01.

3. Даниил Шубин (Нижегородская область) +0,03.

«Русская зима», бег на 60 м с/б, финал. Женщины

1. Виктория Погребняк (Томская область, Алтайский край) – 8.07 секунды.

2. Ксения Примак (Краснодарский край, Удмуртская Республика) +0,13.

3. Дарья Осипова (Санкт-Петербург) +0,21.