Матвей Волков: могу во втором сезоне «Слова пацана» Вову Адидаса сыграть

Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков стал победителем легкоатлетического турнира «Русская зима» с результатом 5,72 метра (личный рекорд спортсмена составляет 5,81 метра) и охарактеризовал своё выступление на турнире в интервью.

«Я пытался побить сегодня личный рекорд. После того как я с успехом преодолел 5,72, я заказал у судей 6,53. Это моя давняя мечта. Получилось так, что просто не хватило длины стоек. Такое бывает, поэтому пришлось прыгать 5,83. Ладно, я пошутил (смеётся). Поверили? Актёрские мастерские, присмотритесь ко мне. Могу во втором сезоне „Слова пацана“ Вову Адидаса сыграть. Ну или любую роль.

Как оценю техническую составляющую выступления? Были технические оплошности, неточности. На самом деле наши шесты отличаются по жёсткости и длине. Представьте, берёте вы один прутик или несколько связываете, а потом пытаетесь согнуть и разогнуть. Отдача будет больше на двух прутиках, что логично. С шестами так же. Когда их производят, получается несколько слоёв. Чем их больше, тем шест жёстче. Думаю, надо было брать шест жёстче сегодня, но мы с тренером не посчитали это нужным. Очень зря!

Каково было соревноваться без Моргунова? Как сказал мой отец в советском фильме «Разбег» про прыгунов с шестом, нет такого, что ты борешься наедине, ты борешься сам с собой, с высотой. Пацаны составляют отменную конкуренцию: Саня Соловьёв, мой кореш, Миша Шмыков. Было бы круто, если бы был Тимур, но обстоятельства…

Цель на сезон? Всё те же 6,53, но сомневаюсь, что где-то найдутся стойки для этих прыжков. Я опять пошутил, если что (смеётся)», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.