Прыгун с шестом Соловьёв — о бане: от меня ничего не зависит, моё дело с палкой прыгать

Российский прыгун с шестом Александр Соловьёв прокомментировал своё выступление (2-е место с результатом 5,65 метра) на турнире «Русская зима».

«Старт и организация очень хорошие. В начале нас выводили очень забавно, мы надевали славянские наряды. Я думаю, зрителям и у телеэкранов, и вживую это всё понравилось.

Результат 5.65, я считаю, достойный. Это мой лучший результат в сезоне, так что я прибавляю от старта к старту, меня это радует. Что нужно сделать, чтобы превзойти лучший результат в карьере 5.82? Сейчас мне нужно найти пожёстче шесты, было бы неплохо. И я прыгнул 5.82, это был предпоследний старт лета. Я обычно показываю высокие результаты ближе к концу сезона. Так что у меня ещё есть пара стартов, где можно прибавить.

Матвей Волков — профессионал, занимается с самого детства. И мы с ним соревновались ещё до 18 лет, вместе прыгали на России. Он прибавляет, он большой молодец. Миша Шмыков тоже добавляет. Так что я надеюсь, что ближе к фестивалю и чемпионату России мы уже покажем результат на другом уровне.

Мое будущее с учётом того, что нас не допускают до международных стартов? Надеемся на лучшее, работаем с тем, что есть. Эта ситуация, которая от меня никак не зависит, так что моё дело с палкой прыгать и всё», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.