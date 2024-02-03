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19-летний белорус Матвей Волков стал победителем «Русской зимы» в прыжках с шестом

19-летний белорус Матвей Волков стал победителем «Русской зимы» в прыжках с шестом
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Победитель юниорского чемпионата мира – 2021 в прыжках с шестом 19-летний белорус Матвей Волков стал победителем международных соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима», которые проходят в Москве.

Волков показал результат в 5,72 метра. Второй результат показал россиянин Александр Соловьёв (5,65). Тройку призёров замкнул Михаил Шмыков (5,55).

Международные соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима» проходят уже в 33-й раз. Стартовавший турнир проводит Департамент спорта Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отметим, что в этом году победители «Русской зимы» получат по 200 тыс. рублей, серебряные призёры будут вознаграждены суммами по 120 тыс. рублей, бронзовые призёры заработают 80 тыс. рублей.

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