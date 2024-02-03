Бегуны Холмогоров и Аплачкина стали победителями «Русской зимы»

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В субботу, 3 февраля, в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве проходит 33-й легкоатлетический турнир «Русская зима».

Состоялись финальные забеги на дистанции 800 м у мужчин и 1500 м у женщин. В мужском забеге первым стал Константин Холмогоров, представляющий Москву и Пермский край. У женщин победила Светлана Аплачкина, представляющая Воронежскую область.

«Русская зима», бег на 800 м. Мужчины

1. Константин Холмогоров (Москва, Пермский край) – 1.49,05.

2. Николай Вербицкий (Московская область, Республика Бурятия) +0,42.

3. Константин Плохотников (Краснодарский край, Республика Хакасия) +1,13.

«Русская зима», бег на 1500 м. Женщины

1. Светлана Аплачкина (Воронежская область) – 4.13,90.

2. Любовь Дубровская (Санкт-Петербург) +0,29.

3. Ольга Вовк (Ростовская область) +1,54.