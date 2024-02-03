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В Москве прошёл первый в истории армрестлинга турнир по многоборью

В Москве прошёл первый в истории армрестлинга турнир по многоборью
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В рамках выставки-форума «Россия» на спортивной площадке павильона РФСО «Локомотив» прошёл первый в России турнир по армрестлерскому многоборью. Он состоялся при поддержке Федерации армрестлинга страны.

Первое место в соревнованиях занял Эмиль Амиршадян. На вторую и третью ступени пьедестала поднялись Низами Тагиев и Эдуард Казеев соответственно.

Дисциплина многоборья состояла из четырёх движений. Это строгий подъём на бицепс, подъём штанги у стены, подъём штанги на кисть, тяга роллинга и армжимрестлинг, который проводился по правилам армрестлинга. Итоговый результат был рассчитан по формуле Вилкса: победу одержал спортсмен, который смог поднять максимальный вес с наиболее лёгким собственным весом.

В турнире также принимали участие юниоры, ветераны и блогеры. Главный приз составил 100 тыс. рублей.

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