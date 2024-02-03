Тимур Арбузов — бронзовый призёр этапа «Большого шлема» по дзюдо

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Россиянин Тимур Арбузов стал бронзовым призёром этапа «Большого шлема», который проходит в Париже.

Арбузов дошёл до стадии четвертьфинала в весовой категории до 81 кг, где ему противостоял азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев. Россиянин получил хансоку (нарушение правил в поединке) и проиграл эту схватку.

В утешительном турнире Арбузов одолел Доминика Ресселя (Германия) и Сомона Махмадбекова (Таджикистан), в результате чего завоевал бронзовую медаль.

Победителем весовой категории до 81 кг стал Маттиас Кассе (Бельгия), а серебряная награда досталась Зелиму Цкаеву (Азербайджан), сообщает сайт Международной федерации дзюдо (IJF).

Турнир в столице Франции позволяет дзюдоистам набрать очки в мировой рейтинг для квалификации на Олимпийские игры 2024 года. Российские дзюдоисты принимают участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).