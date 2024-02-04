Международная федерация гандбола назвала города, в которых пройдут матчи отбора на ОИ-2024

Официальный сайт Международной федерации гандбола (ИГФ) назвал города проведения олимпийских квалификационных турниров у мужчин. Игры пройдут в трёх городах. Матчи назначены на 14-17 марта. Соревнования примут Испания (Гранольерс), Германия (Ганновер) и Венгрия (Татабанья).

Игры в Гранольерсе пройдут на арене, принимавшей финальный матч Олимпийских игр 1992 года и вмещающей 6500 зрителей. В Ганновере матчи примет ZAG-Арена. Её вместимость — 9800 зрителей. В Татабанье игры пройдут на четвёртой по величине арене страны, которая вмещает 6000 болельщиков.

Турнир 1 (Гранольерс): Испания, Словения, Бахрейн, Бразилия.

Турнир 2 (Ганновер): Германия, Хорватия, Алжир, Австрия.

Турнир 3 (Татабанья): Венгрия, Норвегия, Португалия, Тунис.

Две лучшие команды из каждой группы получат путёвки на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут летом этого года.