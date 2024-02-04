«У меня хорошая форма». Наталья Спиридонова — о выступлении на турнире «Русская зима»

21-летняя прыгунья в высоту Наталья Спиридонова прокомментировала победу на турнире «Русская зима». Спортсменка показала результат 1,93 м. Её соперница, серебряный призёр соревнований, олимпийская чемпионка 2020 года Мария Ласицкене остановилась на планке 1,91 м.

«Я очень рада своей победе на „Русской зиме“. Не получилось установить личный рекорд. Думаю, сегодня не тот день. Это случится, возможно, позже. На первой попытке я слишком зажималась. Дальше уже себя отпустила. Третья попытка была хорошей.

У меня хорошая форма. С тренером плавно двигаемся к чемпионату России. Акцент делаем на лето, а этот зимний сезон проходящий», — приводит слова Спиридоновой пресс-служба ВФЛА.

Турнир «Русская зима» проходил 4 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ.