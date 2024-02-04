Ирина Винер: гимнастки могут выступать хоть до 60 лет

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер обратилась к тренерам, спортсменкам и родителям с разъяснениями относительно правил художественной гимнастики. Текст обращения опубликован на официальном сайте ВФХГ.

В документе уделяется внимание распределению возрастных групп спортсменок. Также Винер высказалась по поводу верхней возрастной границы, призвав взрослых гимнасток продолжать соревнования.

«Маленькие гимнастки подтянулись, сделали очень интересные элементы, риски. Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Могут выступать на соревнованиях и делать свою программу и набирать ту сумму баллов, которая соответствует их уровню подготовки – или КМС или МС. Дорога открыта каждому, кто хочет заниматься художественной гимнастикой в любом возрасте», — цитирует Ирину Винер сайт ВФХГ.