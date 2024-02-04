Гандболистки ЦСКА уверенно обыграли «Кубань» в матче чемпионата России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Москве завершился матч чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на гостевой площадке разгромил гандболисток «Кубани» – 37:25.

К перерыву гости площадки минимально вели в счёте — 15:14. Однако во второй половине встречи армейские гандболистки сумели довести счёт до разгромного и выиграли с преимуществом в 12 забитых мячей.

Самым результативным игроком матча стала линейная Ксения Овчининникова (Трухина) из «Кубани», забившая восемь мячей. В составе ЦСКА семь раз отличилась левая крайняя Юлия Козаченко.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Группа А

«Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 25:37 (14:15) (Овчинникова — 8, Савинова — 5; Козаченко — 7, Мурзалиева, Сабирова, Илларионова — по 4).