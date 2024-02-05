Президент ВФП Сальников: «Есть надежда, что мы увидим чемпионат Европы в России»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил о возможности проведения чемпионата Европы в России. По словам четырёхкратного олимпийского чемпиона идёт взаимодействие с международной федерацией World Aquatics и Европейской федерацией плавания.

«Диалог ведётся. Есть достаточно жесткие требования, которые были определены для соревнований под эгидой международной федерации World Aquatics, которые не позволили нам в них участвовать. Сейчас наблюдается желание предпринять определённые шаги, чтобы не разрывать связи. Сложности есть. В бюро 38 человек со всех континентов. У людей есть свои взгляды. Но диалог с руководством World Aquatics ведётся. Есть понимание определённых вопросов. Есть желание вернуться к комплексному чемпионату по водным видам спорта. И Европейская федерация плавания изменила свое отношение в последнее время. Есть надежда, что мы увидим чемпионат Европы в нашей стране. Препятствий очень много. Приведу пример. Вы не заплатили членские взносы, поэтому мы вас отключаем. А почему не заплатили? Банки не принимают. Это же ваши банки, это же вы придумали. Порочные круги позволяют некоторым оголтелым на них опираться, но здравый смысл не утерян. Есть надежда, что эти условия могут быть изменены уже в этом году.», — сказал Сальников в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, в начале сентября World Aquatics опубликовала критерии допуска россиян на международные турниры: спортсмены могут выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, если они соответствуют всем критериям, указанным МОК в марте 2023 года.