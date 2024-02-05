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Джадд Трамп стал победителем турнира German Masters 2024

Джадд Трамп стал победителем турнира German Masters 2024
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Английский профессиональный снукерист, чемпион мира 2019 года Джадд Трамп выиграл турнир German Masters 2024.

В финале турнира Трамп обыграл представителя Китая Сы Цзяхуэя со счётом 10:5.

Напомним, на стадии полуфинала Трамп обыграл соотечественника Сэма Крейги. Сы Цзяхуэй, в свою очередь, за выход в финал одержал победу над англичанином Кайреном Уилсоном.

German Masters 2024 — профессиональный турнир по снукеру, который проходил с 29 января по 4 февраля 2024 года на стадионе «Темподром» в Берлине.

Общий призовой фонд турнира составил £ 427 тыс. (€ 500 тыс.). За победу в турнире Трамп получил £ 80 тыс. (€ 93 тыс.). Сы Цзяхуэй, в свою очередь, за занятое второе место получил £ 35 тыс. (€ 41 тыс.).

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