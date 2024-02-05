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Стало известно место проведения Шахматной олимпиады — 2024

Стало известно место проведения Шахматной олимпиады — 2024
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) утвердила местом для проведения олимпиады по шахматам в 2024 году город Будапешт (Венгрия). Об этом сообщается в социальных сетях ФИДЕ.

«Это событие станет ещё одной вехой в богатой шахматной истории Венгрии. Венгрия, завоевавшая 12 командных медалей на шахматных олимпиадах, является одной из самых успешных шахматных стран», — пишет организация в своём посте.

Это решение было принято путём онлайн-голосования Генеральной ассамблеи ФИДЕ. Напомним, что 45-я шахматная олимпиада пройдёт с 10 по 23 сентября, в ней примут участие 3500 человек Предполагается, что это будет первая шахматная олимпиада 5G, поэтому все желающие смогут следить за матчами в режиме реального времени и сыграть онлайн-партии.

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