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ФСГР не против участия российских гимнастов в нейтральном статусе в ОИ-2024

ФСГР не против участия российских гимнастов в нейтральном статусе в ОИ-2024
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Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) не будет препятствовать российским гимнастам в выступлении в нейтральном статусе на Олимпийских играх — 2024. Президент организации Василий Титов заявил, что участие в этих соревнованиях — это выбор каждого.

«Я нормально отношусь к этой ситуации. Каждый спортсмен должен сделать выбор. Я считаю, что политика не имеет отношения к спорту. Это выбор каждого. Мы, я сейчас говорю о нашей федерации, препятствовать личному выбору спортсменов не будем», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в июле Международная федерация гимнастики разрешила участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В ноябре стали известны критерии отбора на Олимпийские игры в Париже, спортсмены должны отказаться от поддержки СВО, а также на спортивной форме не должно быть никакой национальной символики.

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