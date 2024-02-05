Чемпионка России по карате дисквалифицирована на два года

Каратистка Варвара Головина по предварительному рассмотрению случая нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» была дисквалифицирована на два года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского антидопингового агентства (РУСАДА).

Решение было вынесено 10 января 2024 года, а вступил в силу период отстранения от соревнований с 6 сентября 2023 года. Вернуться в спорт Головиной можно будет с 6 сентября 2025 года. Допинг-проба показала положительный результат на фуросемид и индопамид в организме спортсменки.

Напомним, в августе 2023 года она стала чемпионкой России в весовой категории до 50 кг.

Отметим, что всего в документе, опубликованном российским антидопинговым агентством, на 5 февраля 2024 года 372 спортсмена из России отбывают дисквалификацию за нарушение правил.