В середине апреля в Москве будут названы чемпионы России по спортивному бизнесу

Премия СБК, ранее известная как Sport Business Awards, – это профессиональная награда, с 2015 года отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии в области спортивного бизнеса и управления. Ключевые принципы – открытость для всех участников рынка, прозрачность организации и независимость жюри в определении победителей.

Этапы участия в Премии СБК:

Ознакомиться с регламентом на официальном сайте премии. Выбрать номинацию. Один проект может подаваться в разных номинациях, но следите, чтобы заявка и достижения, которые вы представляете, соответствовали описанию и критериям. Бесплатно подать заявку на официальном сайте премии. Это простая анкета, но уже в ней рекомендуем внимательно отнестись к описанию проекта и презентации, что повысит шансы попасть в число финалистов. Заявки принимаются до 29 марта 2024 года.

На основании заявок оргкомитет премии сформирует список номинантов. А определять победителей и призёров будет независимый Экспертный совет (жюри), при этом в большинстве номинаций предусмотрена защита проектов в онлайн-формате. Лауреатов объявят на церемонии 17 апреля 2024 года.

VII Премия СБК будет вручаться в 27 номинациях. Среди них пять новых по сравнению с прошлым годом, а лучшая спонсорская интеграция года теперь определяется в двух категориях – с бюджетом до 1 млн рублей и выше 1 млн рублей.

Проектом года станет лучший спортивный объект на стадии разработки концепции, проектирования или строительства. Подать заявки могут проектные бюро, инвесторы, технические заказчики и строительные организации.

Номинация «Блогер года» открыта для всех, кто рассказывает о спорте в соцсетях и СМИ, в том числе для журналистов, авторов телеграм-каналов и YouTube-шоу, инфлюенсеров.

Приз за социальный проект года достанется лучшей организации, фонду или программе, оказывающей поддержку или реализующей социально значимые инициативы в области физической культуры и спорта.

Для организаций с высокими стандартами в области управления персоналом, вкладывающихся в развитие человеческого капитала и создающих лучшие условия для своих сотрудников, открыта номинация «Работодатель года».

Спортивно-массовым мероприятием года будет признано лучшее событие в любительском спорте, направленное на популяризацию здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия спортом, отличившееся высоким уровнем организации, а также качественной работой по привлечению участников и спонсоров.

Номинации VII Премии СБК