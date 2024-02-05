Александр Зубков: готов встретиться с Томасом Бахом на его территории

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по бобслею Александр Зубков заявил о своей готовности встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и вернуть олимпийские награды в случае доказательства употребления спортсменом запрещённых препаратов.

«Я готов встретиться с Томасом Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен. Я готов сдать олимпийские медали, если будет доказательная база. Но этого не произошло», — сказал Александр Зубков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр Зубков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, но затем был обвинён МОК в употреблении допинга, и его результаты были аннулированы. В 2018 году спортсмен был признан невиновным по решению Мосгорсуда.