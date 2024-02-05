Министр спорта РФ: участие в Спартакиаде — обязательное условие для попадания в сборную

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал участие в Спартакиаде сильнейших обязательным критерием, который должен учитываться при формировании составов сборных России. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой соревнованиям.

«Спартакиада является критерием формирования сборных. Участие в Спартакиаде — обязательное условие. И определённый плюс в этом есть. В условиях санкций это позволяет нам провести некоторые изменения в регламенте. Я рад, что эту точку зрения приняли», — цитирует Олега Матыцина ТАСС.

Напомним, Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля 2024 года в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.