Белорусская синхронистка стала призёром чемпионата мира с программой российского тренера

Белорусская синхронистка Василина Хондошко заняла третье место на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Дохе. Спортсменка выступала в столице Катара в нейтральном статусе.

Произвольную программу для выступления спортсменки готовила российский тренер Елена Воронова, на протяжении нескольких лет работающая со спортсменкой из Беларуси.

«Работаем вместе где‑то с 2015 года. Это пока самый большой успех в карьере Василины. Но [это] пока — теперь мы знаем, как это делать в условиях новых правил», — цитирует Елену Воронову «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта. Доха (Катар)

Синхронное плавание, соло

1. Жаклин Симоно (Канада) — 264,8207 балла.

2. Евангелиа Плантаниоти (Греция) — 253,2833.

3. Василина Хондошко (Беларусь) — 245,1042.