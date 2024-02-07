Мутко — о Сочи-2014: все признали, что это были лучшие Игры в истории

Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил, что Олимпийские игры, которые прошли в Сочи, стали лучшими в истории.

«У нас в самом начале были «наезды»: то не так, это не так. Мол, мы к каким-то категориям людей относимся не так, как надо. Важно было, чтобы спортсмены заехали. И когда они и тренеры заехали, увидели материальную базу, условия проживания, близость к спортивным сооружениям, две деревни, горный кластер, то поняли, на каком организационно высоком уровне это всё было сделано.

Они увидели гостеприимство людей, сочинцев, жителей России, болельщиков — все были в восторге. Мы видели реакцию спортсменов, их оценки. Все признали, что это были лучшие Игры в истории. Многие спортсмены были на трёх-четырёх Олимпиадах — и такого не видели. И не думаю, что ещё скоро увидят. Я посетил много подобных турниров, и, возможно, в организационном плане повторить Сочи-2014 будет нереально», — сказал Мутко «Матч ТВ».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года.