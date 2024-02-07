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Поздняков: международные спортивные организации признают ОИ-2014 в Сочи лучшими в истории

Поздняков: международные спортивные организации признают ОИ-2014 в Сочи лучшими в истории
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что международное спортивное сообщество признаёт зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи лучшими в истории, несмотря на санкции в отношении российских атлетов.

«Сегодня, несмотря на сложности во взаимоотношениях с международными спортивными организациями, они признают, что это были лучшие Игры в истории», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Завтра, 8 февраля, стартует Спартакиада сильнейших — 2024, которая пройдёт в пяти регионах России. Эти всероссийские соревнования приурочены к 10-й годовщине проведения зимней Олимпиады — 2014 в Сочи.

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