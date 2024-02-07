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Александр Зубков: Олимпиада в Сочи была и остаётся лучшей по организации

Александр Зубков: Олимпиада в Сочи была и остаётся лучшей по организации
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по бобслею Александр Зубков поделился воспоминаниями об Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Олимпиаде в Сочи уже 10 лет. Она была для нас домашней. Эта Олимпиада была и остаётся самой лучшей по всем организационным вопросам. Конечно, самое яркое воспоминание — золотые медали на своих домашних Олимпийских играх. По организации сочинскую Олимпиаду не переплюнут как минимум две ближайшие. Ни зимние, ни летние. Это точно», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия зимней Олимпиады в Сочи. На тех Играх Зубков выиграл две золотые медали, но затем был обвинён МОК в употреблении допинга, и его результаты были аннулированы.

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