Дина Аверина рассказала о возможном возвращении сестёр в большой спорт

Серебряный призёр Токио-2020, многократная чемпионка мира Дина Аверина рассказала, когда сёстры примут участие в соревнованиях.

«Этот вопрос самый популярный сейчас. На ковре — да. Увидите стопроцентно. Мы ведь делаем своё шоу. Мы там выступаем с сестрой на ковре. И у Алексея Немова участвуем в шоу и у Ирины Александровны. Насчёт соревнований ничего не можем сказать. Сами скоро всё узнаете», — сказала Дина Аверина в эфире радиостанции «Красноярск главный».

Последний раз на стартах Дина Аверина появлялась на Кубке сильнейших, который проходил в мае 2023 года в Москве. Последним стартом её сестры Арины стали соревнования в августе прошлого года. Ранее гимнастки отмечали, что мотивация соревноваться у них сохраняется.