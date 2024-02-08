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МОК проигнорировал десятилетний юбилей Олимпийских игр в Сочи

МОК проигнорировал десятилетний юбилей Олимпийских игр в Сочи
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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от упоминания на сайте или в социальных сетях десятилетнего юбилея со дня открытия Олимпийских игр в Сочи.

В среду исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпиады в Сочи, которая прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Традиционно МОК отмечает памятные даты на официальном сайте или в соцсетях, но в этом году Международный олимпийский комитет не стал упоминать про юбилей.

В феврале 2022 года МОК советовал международным спортивным федерациям исключить российских и белорусских атлетов из участия в соревнованиях в ответ на ситуацию на Украине.

В марте 2023 года МОК издал рекомендацию разрешить участие российских спортсменов, которые не поддерживали свои страны (СВО), в качестве нейтральных участников. При этом МОК предложил ограничить участие спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также исключено участие сборной в командных дисциплинах.

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