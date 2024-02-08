«Больше 20 лет мы практически не общались». Батыршина — об отношениях с Ириной Винер

Серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте 1996 года Яна Батыршина высказалась о конфликте с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер.

«Скандального интервью, которое наделало много шума после завершения карьеры, по сути, не было. Журналист нехорошо повёл себя. Он «развёл» неопытную девочку на разговор по душам не под запись, а потом всё выпустил в газете. Разумеется, я не хотела выносить сор из избы. Но что было, то было, время вспять не пойдёт. Ответ на интервью от Ирины Александровны был, конечно, не самым приятным. Сейчас понимаю, что всё могло быть по-другому, если бы мы нормально поговорили.

Так расставаться было плохо, но, если откровенно, я знаю характер Ирины Александровны и понимаю, что иначе нам расстаться в тот момент было невозможно. Только пару лет назад у нас стали очень хорошие, добрые и искренние отношения. С того момента, как я закончила, прошло почти 25 лет, и больше 20 из них мы практически не общались с Ириной Александровной. Но мы столько вместе прошли, столько пережили! Я искренне её люблю и благодарна за всё. Сейчас всё уже забыто. Мы с Ириной Александровной даже не возвращались к той теме. Спокойно общаемся при встрече, а если и вспоминаем что-то из прошлого, то только хорошее. А этого у нас было предостаточно!» — рассказала Батыршина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.