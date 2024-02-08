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Электронные паспорта спортсменов будут введены в России к 2027 году

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил стратегическое направление в области цифровой трансформации физической культуры и спорта, сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Целью направления является создание единой цифровой среды в области физической культуры и спорта. Одной из инициатив проекта является введение электронных паспортов спортсменов.

«Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодёжи и повысит эффективность спортивной подготовки. Эта работа должна быть завершена к 2027 году», — утверждается в сообщении.

Также в проекте предлагается ускорить процесс присвоения спортивных званий и разрядов с помощью цифровых технологий. Этот процесс полностью станет цифровым к 2030 году.