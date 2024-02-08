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На «Игоре» пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках Ice Cross Open World Cup

На «Игоре» пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках Ice Cross Open World Cup
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10 февраля под Санкт-Петербургом райдеры из Франции, Польши, Швейцарии, Беларуси и России сразятся за звание чемпиона Ice Cross Open World Cup.

Престижные соревнования по айс-кросу проводятся в России с 2018 года. Неизменным домом остается всесезонный курорт «Игора», где собираются лучшие спортсмены, чтобы спуститься с ледяной годы быстрее соперников и добраться до финиша первым.

Каждый год организаторы готовят быстрый трек в совершенно новой конфигурации. В этом году общая протяженность трассы составит 350 метров, а её скоростные секции проверят спортсменов на прочность. На трассе предусмотрены дополнительные элементы, которые придают соревнованиям дополнительную экстремальную окраску. Спортсменам предстоит стартовать с рампы длиной в 1 метр вниз, пройти кикер с волнами, поворот с контруклоном, змейку, биг роллер и волны.

Для зрителей организаторы также подготовили специальную развлекательную программу.

Начало соревнований – в 18:00.
Вход для зрителей свободный.

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