На «Игоре» пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках Ice Cross Open World Cup

10 февраля под Санкт-Петербургом райдеры из Франции, Польши, Швейцарии, Беларуси и России сразятся за звание чемпиона Ice Cross Open World Cup.

Престижные соревнования по айс-кросу проводятся в России с 2018 года. Неизменным домом остается всесезонный курорт «Игора», где собираются лучшие спортсмены, чтобы спуститься с ледяной годы быстрее соперников и добраться до финиша первым.

Каждый год организаторы готовят быстрый трек в совершенно новой конфигурации. В этом году общая протяженность трассы составит 350 метров, а её скоростные секции проверят спортсменов на прочность. На трассе предусмотрены дополнительные элементы, которые придают соревнованиям дополнительную экстремальную окраску. Спортсменам предстоит стартовать с рампы длиной в 1 метр вниз, пройти кикер с волнами, поворот с контруклоном, змейку, биг роллер и волны.

Для зрителей организаторы также подготовили специальную развлекательную программу.

Начало соревнований – в 18:00.

Вход для зрителей свободный.