Елизавета Кузина высказалась о скандале с домогательствами между Муякиным и Бруенок

Российская прыгунья в воду Елизавета Кузина прокомментировала скандал с участием прыгуньи Марии Бруенок и тренера Павла Муякина. Ранее 19-летняя спортсменка сообщала о домогательствах со стороны 61-летнего специалиста.

«На Кубке страны я не заметила осуждения со стороны спортсменов. Прыгуны, приезжая на соревнования, настраиваются только на свои прыжки и не обращают внимания на подобные вещи, потому что это личное дело Марии и Павла Борисовича», — сказала Кузина в интервью Metaratings.

Напомним, Бруенок заявила о повышенном интересе к ней от тренера. По словам девушки, интерес не связан со спортивной составляющей. Бруенок рассказывала о сообщениях эротического характера от Муякина. Также она добавила, что тренер поцеловал её в губы. Муякин опроверг слова спортсменки.