Кузина заявила, что готова ждать возвращения России на Олимпийские игры до 2036 года

Вице‑чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина заявила, что готова ждать возвращения Олимпийских игр и международных соревнований до 2036 года.

«Я и до 2036-го могу подождать! Думаю, что у каждого своя мотивация. Лично я чувствую по себе, что могу лучше, могу развиваться. Хочется с каждым годом улучшать суммы баллов, качество прыжков, учиться чему-то новому. Пока есть время, нужно заниматься этим», – сказала Елизавета Кузина в интервью Metaratings.

Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине. Страна, которая примет Олимпийские игры — 2036, на данный момент не определена.