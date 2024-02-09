Валентина Гунина одержала победу на Swiss Queens Wednesday

Российская шахматистка Валентина Гунина стала победителем турнира Swiss Queens Wednesday, проходящего на онлайн-арене Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире участвовала 81 спортсменка. Второе место заняла эстонка Нарва Май, на третьем месте украинка Наталия Букса.

Еженедельный онлайн-турнир среди женщин проходит каждую среду, начиная с 31 января 2024 года.

Напомним, в конце 2023 года Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу среди женщин, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Для российской спортсменки это второй подобный титул. Дебютную победу она одержала в 2012 году. Отметим, что чемпионкой мира по рапиду в Самарканде стала другая российская шахматистка — Анастасия Боднарук.