«Енисей-СТМ» совместно с «Чемпионатом» выберут лучшую попытку первой части сезона

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В девяти матчах сезона-2023/2024 регбийный клуб «Енисей-СТМ» занёс 51 попытку. Специальная комиссия отобрала 10 лучших попыток красноярской команды и предлагает болельщикам выбрать самую красивую в голосовании на страницах «Енисея-СТМ» в социальных сетях.

Автор самой красивой попытки будет отмечен специальным призом от «Чемпионата».

Топ-10 попыток «Енисея-СТМ» в первой части сезона-2023/2024:

М Джей Пельцер. 2-й тур. «Енисей-СТМ» — «Химик» (47:17)

Денис Симпликевич. 1/4 финала Кубка России. «Динамо» — «Енисей-СТМ» (17:14)

Франсуа Эстерхейзен. 3-й тур. «ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ» (22:36)

Денис Симпликевич. 4-й тур. «Динамо» — «Енисей-СТМ» (17:70)

Давит Месхи. 5-й тур. «Енисей-СТМ» — «Локомотив» (72:10)

Андрей Темнов. 5-й тур. «Енисей-СТМ» — «Локомотив» (72:10)

М Джей Пельцер. 5-й тур. «Енисей-СТМ» — «Локомотив» (72:10)

Рамиль Гайсин. 5-й тур. «Енисей-СТМ» — «Локомотив» (72:10)

Виктор Кононов. 7-й тур. «Стрела» — «Енисей-СТМ» (15:12)

Франсуа Эстерхейзен. 9-й тур. «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» (24:19)

Права на видео принадлежат Федерации регби России.

Напомним, после 9 туров «Енисей-СТМ» набрал 40 очков и возглавляет таблицу чемпионата России по регби. Красноярская команда возобновит сезон домашней игрой с московским «Динамо», которая должна пройти 5 мая на стадионе «Авангард».