Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФСБР прокомментировали сложности с получением виз россиянами для участия в ЧЕ

В ФСБР прокомментировали сложности с получением виз россиянами для участия в ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) прокомментировала сложности с получением виз российскими спортсменами для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Бухаресте (Румыния). Ранее стало известно, что 7 из 10 борцов получили отказ в румынской визе накануне старта турнира.

«У российских борцов есть визовые сложности, не все спортсмены успеют получить паспорт перед вылетом на чемпионат Европы в румынский Бухарест.

Сейчас ведётся работа по внесению коррективов в заявку команды, и, как только всё будет утверждено, опубликуем окончательные составы сборных России по греко-римской, женской и вольной борьбе на сайте ФСБР», — сообщил Тигран Аванян, представитель пресс-службы ФСБР, в своём телеграм-канале.

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдёт с 12 по 18 февраля. Турнир является отборочным на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).

Материалы по теме
Семерым российским борцам было отказано в румынской визе для участия в ЧЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android