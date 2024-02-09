В ФСБР прокомментировали сложности с получением виз россиянами для участия в ЧЕ

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) прокомментировала сложности с получением виз российскими спортсменами для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Бухаресте (Румыния). Ранее стало известно, что 7 из 10 борцов получили отказ в румынской визе накануне старта турнира.

«У российских борцов есть визовые сложности, не все спортсмены успеют получить паспорт перед вылетом на чемпионат Европы в румынский Бухарест.

Сейчас ведётся работа по внесению коррективов в заявку команды, и, как только всё будет утверждено, опубликуем окончательные составы сборных России по греко-римской, женской и вольной борьбе на сайте ФСБР», — сообщил Тигран Аванян, представитель пресс-службы ФСБР, в своём телеграм-канале.

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдёт с 12 по 18 февраля. Турнир является отборочным на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).