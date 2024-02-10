Дин Лижэнь не набрал ни одного очка в первый день турнира по шахматам Фишера

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь принимает участие в супертурнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge, проходящем в Германии.

По итогам первого дня соревнований китайский шахматист занимает последнее место, потерпев поражения во всех четырёх партиях.

Лидирует немецкий гроссмейстер Винсент Кеймер, в его активе 3,5 очка из четырёх возможных. Также в тройку лидеров входят Гукеш Доммараджу (Индия) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), у них по 3 очка. 16-й чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), набравший 2 очка, занимает пятое место из восьми участников.

Напомним, шахматы Фишера – разновидность игры, отличающаяся случайной расстановкой фигур (кроме пешек) в начальной позиции.