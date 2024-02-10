Ронни О'Салливан снялся с турнира Welsh Open, но приедет в качестве эксперта

Семикратный чемпион мира и восьмикратный победитель турниров серии «Мастерс», английский снукерист Ронни О'Салливан отказался от участия в турнире Welsh Open, который стартует в понедельник, 12 февраля. О причинах этого решения спортсмен написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Хотел сообщить вам, что решил, что не смогу сыграть в Лландидно на следующей неделе. Это трудно объяснить, но в течение многих лет я временами страдал от боязни сцены, вызванной тревогой. Это не то, что я могу предсказать или контролировать, но я стараюсь управлять этим как можно лучше.

Мне жаль всех, кто купил билеты, но я просто не могу высказать свою мысль, когда чувствую себя так. Думаю, это то, что лучше для меня сейчас. Я всё равно хочу присутствовать на турнире, поэтому буду работать с Eurosport и надеюсь увидеть вас всех там», — написал О'Салливан.