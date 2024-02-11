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Спортсмены из Беларуси получат медали при попадании в тройку на Спартакиаде-2024

Спортсмены из Беларуси получат медали при попадании в тройку на Спартакиаде-2024
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил о получении спортсменами из Беларуси медалей Спартакиады и наличия всех составляющих церемонии награждения при попадании атлетов на пьедестал почёта. Напомним, белорусские спортсмены выступают на Спартакиаде сильнейших вне официального зачёта.

«Не могу сказать, что мы долго не могли принять решение. Мы согласовывали вопрос формата, участия, регламента, понимая, что это Спартакиада сильнейших в России. В итоге приняли решение, что будет участие не в официальном зачёте. Но в случае победы будет гимн, флаг, церемония награждения, медали и цветочная церемония.

Кроме того, пришли к решению, что в будущем проведём Спартакиаду Союзного государства», — сказал Олег Матыцин «Матч ТВ».

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