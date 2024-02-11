РУСАДА: в январе было выявлено четыре нарушения антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило четыре нарушения антидопинговых правил в январе 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В январе 2024 года РУСАДА выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил», — утверждается в сообщении.

Напомним, в 2023 году сотрудниками антидопингового агентства было выявлено 150 эпизодов возможного нарушения антидопинговых правил. Годом ранее, в 2022-м, количество нарушений было равно 135.

С 1 января 2024 года к списку запрещённых к употреблению веществ добавился трамадол. По утверждению РУСАДА, препарат потенциально способен повлиять на спортивные результаты, а также несёт вред для организма атлета.