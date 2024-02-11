Призёр Олимпиады Хатунцева и другие спортсмены исключены из пула допинг-тестирования UCI

Призёр Олимпийских игр в Токио по велотреку Гульназ Хатунцева вместе с некоторыми другими спортсменами из России исключена из пула допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает ТАСС.

Причиной исключения стало отсутствие отчётности о местонахождении в профиле системы контроля ADAMS. Её, по правилам Всемирного антидопингового кодекса, должны предоставлять все профессиональные спортсмены, которые включены в регистрируемый пул допинг-тестирования. В случае нарушения правил более трёх раз спортсмена могут дисквалифицировать на срок до четырёх лет.

Помимо Хатунцевой, в список также не вошли: Николай Черкасов, Денис Некрасов, Савва Новиков, Петр Рикунов, Иван Ровный.