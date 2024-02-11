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Китайский пловец Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Китайский пловец Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем
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Представитель Китая, пловец Пан Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 46,80 с. Рекорд был установлен во время эстафеты 4х100 метров в первый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Дохе (Катар).

Плавание. 11 февраля 2024 года. Результаты.

Мужчины

400 м в/стиль
Ким Умин (Южная Корея) – 3.42,71
Элайджа Уиннингтон (Австралия) – 3.42,86
Лукас Мартенс (Германия) – 3.42,96

4х100 м в/стиль
Китай – 3.11,08
Италия – 3.12,08
США – 3.12,29

Женщины

400 м в/стиль
Эрика Файервезер (Новая Зеландия) – 3.59,44
Ли Бинцзе (Китай) – 4.01,62
Изабель Гозе (Германия) – 4.02,39

4х100 м в/стиль
Нидерланды – 3.36,61
Австралия – 3.36,93
Канада – 3.37,95

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