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Мировой рекордсмен в марафоне Киптум погиб в автокатастрофе

Мировой рекордсмен в марафоне Киптум погиб в автокатастрофе
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Мировой рекордсмен в марафоне, кениец Келвин Киптум погиб в автокатастрофе.

«Разрушительные новости, поскольку мы оплакиваем потерю замечательного человека, Кельвина Киптума, рекордсмена мира и иконы легкой атлетики Кении. Вместе со своим тренером они трагически погибли сегодня вечером в результате несчастного случая. Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему спортивному сообществу. Наша нация скорбит о глубокой утрате настоящего героя»,- приводит слова бывшего премьер-министра Кении Mirror.

В октябре Киптум обновил мировой рекорд на 34 секунды, показав в Чикаго результат 2 часа 35 секунд. Для кенийца это был третий марафон в карьере.

Напомним, в декабре Международная легкоатлетическая федерация признала Келвина Киптума лучшим спортсменом среди мужчин в 2023 году среди беговых видов.

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