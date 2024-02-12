Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Канзас-Сити» — первый клуб за 19 лет, которому удалось выиграть Супербоул два раза подряд

В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Встреча завершилась победой «Канзас-Сити Чифс» в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).

Благодаря той победе «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, выигравшей Супербоул два раза подряд. В последний раз выиграть два Супербоула подряд удавалось «Нью-Ингленду» – в 2003 и 2004 годах.

Стоит напомнить, что это четвёртый титул в истории «Канзаса» — ранее он становился чемпионом в 1969, 2019 и 2023 годах.

Отметим, что наряду с финалом Лиги чемпионов Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире.