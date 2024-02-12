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Назван самый ценный игрок Супербоула-2023

Назван самый ценный игрок Супербоула-2023
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В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Встреча завершилась победой «Канзас-Сити Чифс» в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).

По окончании матча пресс-служба назвала имя самого ценного игрока данного спортивного события. Им стал Патрик Махоумс, представлявший победителей. Махоумс стал MVP Супербоула в третий раз в карьере. В его активе целых три победы в финале НФЛ – в 2020, 2023 и 2024 годах.

В сегодняшнем матче Махоумс набрал 333 ярда (в среднем – 7,2 за попытку), два тачдауна и один перехват.

Напомним, это четвёртый титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969, 2019 и 2023 годах.

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