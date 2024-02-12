Игрок «Канзас-Сити», сделавший победный тачдаун в Супербоуле, не знал правил овертайма

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Меколь Хардман, оформивший победу своей команды в финальном матче сезона Национальной футбольной лиги с помощью тачдауна в овертайме, узнал о победе от партнёров по команде. По новым правилам овертайма обе команды имеют право на владение мячом даже в случае, если команда, получившая начальный удар, сделает тачдаун.

«Могу я рассказать небольшую забавную историю? Я бросил этому чуваку тачдаун, чтобы закончить игру, а он понятия не имел. Я сказал: «Чувак, мы только что выиграли Суперкубок». Он понятия не имел. Вначале он даже не праздновал», — сказал квотербек «Чифс» Патрик Махоумс в эфире NFL Network.

Напомним, в решающем матче «Канзас-Сити Чифс» одолел «Сан-Франциско Форти Найнерс» в дополнительное время — 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).