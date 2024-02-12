Богданов и Прохоров победили в санях-двойках на Спартакиаде-2024

Серебряный призёр чемпионата мира — 2015 в эстафете саночник Андрей Богданов и чемпион мира 2019 года в эстафете Юрий Прохоров стали победителями Спартакиады сильнейших – 2024 в соревнованиях экипажей-двоек. Турнир проходит на Красной Поляне в Сочи.

Богданов и Прохоров, представляющие Москву, показали результат 1 минута 40,088 секунды. Вторыми стали Евгений Евдокимов и Семен Миков (Москва) — 1.40,486, тройку сильнейших замкнули Александр Денисьев и Владислав Антонов из Красноярского края (1.40,520).

Это первый комплект медалей, разыгранных в санном спорте на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. 13 февраля саночники определят победителей в одиночных заездах мужчин и женщин, а также в эстафете.