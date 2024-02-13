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Гандболисты ЦСКА уверенно обыграли СКИФ в матче Суперлиги

Гандболисты ЦСКА уверенно обыграли СКИФ в матче Суперлиги
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Вчера, 12 февраля, в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом СКИФ. Встреча завершилась со счётом 39:29 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком матча стал гандболист ЦСКА Сергей Иванов, на счету которого семь забитых мячей. Разыгрывающий краснодарского СКИФа Савелий Шалабанов забил шесть мячей, игрок ЦСКА Станислав Садовский отличился пять раз.

Московский ЦСКА набрал 33 очка в 17 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. СКИФ с 15 очками занимает седьмое место в таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап

СКИФ (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 29:39 (13:21).

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