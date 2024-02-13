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«Чеховские медведи» в гостях обыграли «Зенит» в матче Суперлиги

Вчера, 12 февраля, в матче 17-го тура чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Чеховские медведи» на выезде обыграли санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 36:33 в пользу клуба из Московской области.

Самым результативным игроком матча стал гандболист «Зенита» Олег Луня, забивший 12 мячей. Игрок «Чеховских медведей» Кирилл Котов забил восемь мячей, а гандболист подмосковной команды Евгений Дзёмин отметился пятью забитыми мячами.

«Чеховские медведи» набрали 28 очков и занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Зенит», на счету которого 24 очка, занимает четвёртое место.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 33:36 (18:18).