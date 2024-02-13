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Анна Вяхирева вошла в символическую сборную 13-го тура женской Лиги чемпионов

Анна Вяхирева вошла в символическую сборную 13-го тура женской Лиги чемпионов
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Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд» (Норвегия), попала в символическую сборную 13-го тура женской Лиги чемпионов.

Правая полусредняя норвежской команды забросила девять мячей в матче против венгерского «Ференцвароша». «Кристиансанд» одержал победу в матче со счётом 35:27.

В турнирной таблице группы B команда Анны Вяхиревой занимает четвёртое место. В 13 матчах гандболистки норвежского клуба одержали семь побед, потерпели пять поражений и один матч сыграли вничью.

Напомним, «Кристиансанд» является трёхкратным победителем европейского клубного турнира (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).

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