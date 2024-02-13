Супербоул-2024 стал самой популярной трансляцией со времён высадки на Луну

Супербоул — 2024, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, стал самой просматриваемой трансляцией в истории телевидения США со времён высадки «Аполлона-11» на Луну, сообщает CBS.

По данным источника, матч, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», на телевидении и стриминговых платформах посмотрели около 123,4 млн человек. Данные не включают зрителей, смотревших трансляцию в таких местах, как бары.

Только высадка на Луну собрала больше зрителей на американском телевидении. В 1969 году за этим событием наблюдали от 125 до 150 млн зрителей. Сам холдинг Paramount Press Express назвал Супербоул — 2024 самой просматриваемой телепередачей в истории телевидения США.

Напомним, победу в Супербоуле в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3) одержал клуб «Канзас-Сити Чифс».