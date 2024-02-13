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На Воробьёвых горах пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках

На Воробьёвых горах пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках
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17 февраля на Воробьёвых горах состоятся международные соревнования по скоростному спуску на коньках Ice Cross Open World Cup.

Скоростной спуск на коньках или айс кросс – один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, где спортсмены в полной хоккейной амуниции стартуют в группах по четыре человека и совершают стремительный спуск по ледяному желобу, полному препятствий в виде уступов, трамплинов и крутых поворотов.

Организаторы подготовили для участников новую трассу общей протяжённостью 350 метров. В соревнованиях примут участие райдеры из Франции, Польши, Швейцарии, Беларуси и России.

Зрителей также ждёт музыкальная программа и тематические развлекательные зоны.

Начало соревнований — в 17:30.

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