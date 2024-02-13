На Воробьёвых горах пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках

17 февраля на Воробьёвых горах состоятся международные соревнования по скоростному спуску на коньках Ice Cross Open World Cup.
Скоростной спуск на коньках или айс кросс – один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, где спортсмены в полной хоккейной амуниции стартуют в группах по четыре человека и совершают стремительный спуск по ледяному желобу, полному препятствий в виде уступов, трамплинов и крутых поворотов.
Организаторы подготовили для участников новую трассу общей протяжённостью 350 метров. В соревнованиях примут участие райдеры из Франции, Польши, Швейцарии, Беларуси и России.
Зрителей также ждёт музыкальная программа и тематические развлекательные зоны.
Начало соревнований — в 17:30.